Ayasofya’ya 3.5 milyon ziyaretçi

AYASOFYA
-I Kebir Camii Şerifi İmamı Ferruh Muştuer, Ayasofya-i Kebir Camisi
'nin yeniden ibadete açıldığından beri vatandaşların yoğun ilgisi olduğunu ve şimdiye kadar 3.5 milyondan fazla insanın camiyi ziyaret ettiğini söyledi. Bir yılı aşkın bir süredir görev yaptığını ifade eden Muştuer, "Cuma, cumartesi, pazar günleri ziyaretçi sayısı 30 binleri geçiyor. Cami açıldığı andaki atmosfer ne ise bu durum katlanarak ve çoğalarak bugün de devam ediyor" dedi. Her gün 2, 3 insanın Müslüman olduğuna rehberlik, şahitlik yaptıklarını da dile getiren Muştuer, "Kanada
'dan gelen bir insan, gözünü Ayasofya'ya dikmiş, İslamiyet'i araştırmış, özümsemiş ve 'İslamiyet'e Ayasofya'da girmek istiyorum' diyor" şeklinde konuştu. Muştuer, "Şu ana kadar pandemiyle alakalı camimizde hiçbir sorun yaşanmadı. Zaten işaretlenen yerlerde görevlilerimiz camiye gelen cemaatimizi ve turistlerimizi yönlendiriyorlar" ifadelerini kullandı. AA