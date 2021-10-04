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Giriş Tarihi: 5.10.2021 00:35

Bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar oldu? Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ve bankaların kredi faiz oranları

Bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar oldu? Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ve bankaların kredi faiz oranları

Bankaların güncel kredi faiz oranları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Taşıt, konut, ihtiyaç gibi çeşitleriyle kredi çekmek isteyen vatandaşlar faiz oranlarını incelerken öte yandan faizlerde düşüş yaşanıp yaşanmayacağı konusunda da araştırmalarını sürdürüyor. Peki, bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar? İşte Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları

Bankaların güncel kredi faiz oranları ile ilgili son dakika haberleri ihtiyaç sahibi vatandaşların gündeminde yer alıyor. Ekonomik anlamda sıkıntı yaşayıp, kredi çekmek isteyen vatandaşlar, 'bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar oldu' sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları

VAKIFBANK

Taşıt kredisi: %1.50'den

İhtiyaç Kredisi Kampanyası: %1.55'den

SarıPanjur Konut Kredisi: %1,37'den başlamaktadır.

2021 güncel taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları ne kadar? İşte bankaların kredi faiz oranları

ZİRAAT BANKASI

Tüketici kredisi: %1.55'ten

Taşıt kredisi (kaskolu): %1.61

Taşıt kredisi (kaskosuz): %1.63

Konut kredisi: %1.37'den başlayan fiyatlarla

Bankaların güncel kredi faiz oranları: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu?

HALKBANK

İhtiyaç Kredilerinde %1,51'dan,

Taşıt Kredilerinde %1,54'den,

Konut Kredilerinde %1,38'den başlayan faiz oranları uygulanmaktadır.

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Bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar oldu? Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ve bankaların kredi faiz oranları
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