Başarılı profesör Canataroğlu, yaşam mücadelesini kaybetti!

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdullah Canataroğlu, Covid-19 nedeniyle 40 gündür sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybederek 57 yaşında hayata gözlerini yumdu. Prof. Dr. Canataroğlu için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi poliklinik binası önünde tören düzenlendi.

Prof. Dr. Abdullah Canataroğlu'nun herkes tarafından sevilen, çok değerli bir hekim olduğunu belirten Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, hayatını kaybeden Canataroğlu için büyük bir üzüntü duyduğunu söyledi. Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, "Hocamız, Mersin'e geldikten sonra kendisiyle kısa bir süre içerisinde arkadaş olmuştuk. Kendisinin, benim ailem de dahil birçok hastası oldu. Hiçbirimiz onun yüzünü asık görmedik. Bir şey rica edeceğimizde hep güler yüzlüydü. Bizlere kendi ailesinden farksız davrandı. Allah, bizlere bir daha böyle bir konuşma yaptırmasın ve bu COVİD belasından da bir an önce hepimizi kurtarsın. Ülkemize, sağlık çalışanlarımıza, hastanemize güç kuvvet versin. Başımız sağ olsun" dedi.

Prof. Dr. Abdullah Canataroğlu ile uzun yıllardır süregelen yakın bir dostlukları olduğunu ve kendi kardeşini kaybetmiş kadar üzgün olduğunu dile getiren Mersin Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet İsmail Yağcı, "İnanılmaz bir üzüntü içerisindeyim. Bu anı yaşamayı hiç istemezdim. 11 yaşından beri kendisiyle arkadaşlığım, kardeşliğim oldu. Kardeşimi kaybetmiş kadar üzgünüm. Hayata dair çok güzel bir bakış açısı vardı. Üniversitemiz, tıp camiası ve bölgemiz için çok büyük bir kayıp. Tüm ailesine baş sağlığı diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun" şeklinde konuştu.

Yüreği temiz, değerli bir insanı kaybettiklerini aktaran Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Hakan Öztürk, "Çok değerli bir büyüğümü kaybettim. Yıllardır tanıdığım bir ağabeyimdi. Her zaman sıkıntımız olup olmadığını sormuştu. Herkes tarafından çok seviliyordu. Yüreği tertemiz bir insandı. Hepimizin başı sağ olsun" diye konuştu.

Herkes tarafından sevilen, değerli bir akademisyen ve hekimi kaybetmenin büyük üzüntüsü içerisinde olduklarını söyleyen Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Esen Akbay, "Çok üzgünüm. Burada olmak çok zor. Arkadaşım mücadelesini kaybetti. Çok iyi bir insan, akademisyen ve hekimdi. Öğrencilerini çok seviyordu. Bugün burada onu çok seven mesai arkadaşlarıyla birlikte uğurluyoruz. Mekanı cennet olsun. Ailesine sonsuz sabırlar diliyorum" dedi.

Törendeki kalabalıktan babalarının çok fazla seveni olduğunu gördüğünü vurgulayan Prof. Dr. Abdullah Canataroğlu'nun kızı Zeynep Canataroğlu ise acılı günlerinde törene katılarak, kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkürlerini iletti.

Düzenlenen cenaze törenine; Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet İsmail Yağcı ve Prof. Dr. Ali Kaya, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Hakan Öztürk, Mersin Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Meltem Nass Duce ile Prof. Dr. Abdullah Canataroğlu'nun ailesi, yakınları ve mesai arkadaşları katıldı.

Törenin ardından Prof. Dr. Abdullah Canataroğlu'nun cenazesi, ikindi namazına müteakip Tarsus Şehir Mezarlığı'nda defnedildi.