Bunu yapan insan olamaz! Cani koca hamile eşinin karnını yumrukladı, bebek öldü

İstanbul'da 3 aylık hamile eşiyle tartışan genç adam öfkesine hakim olamayınca eşinin karnına defalarca yumruk attı. Olay Şişli'de meydana geldi. Alp A., ile Merve Ş., evlilik dışı hamile kaldığı için evlenmek zorunda kaldı. Alp A., 3 gün önce evlendiği eşiyle nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine genç adam Merve Ş.'ye darp uyguladı.