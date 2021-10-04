Bursa’da film gibi kovalamaca: Naneli sakız kurtarmadı!

NANELİ SAKIZ ÇİĞNEYEN SÜRÜCÜ ALKOLMETREYİ KANDIRAMADI 2.05 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Çarparak kaçtıkları polis ekipleri tarafından araçtan indirilen Bedirhan K., Ramazan D.(26), Yasin B.(26) ve Alper K.(26) kazayı yara almadan atlattı. Polis ekiplerinin üst araması yaptığı sırada naneli sakız çiğnediği görülen sürücü Bedirhan K.'nın alkol testinde 2.05 promil alkollü olduğu tespit edildi.

TOPLAM 9 BİN 950 TL CEZA

Bedirhan K.'ya dirft atmaktan 6 bin 700, alkollü araç kullanmaktan bin 228 TL, makas atmaktan bin 228 TL, dur ihtarına uymamaktan 166 TL, şerit değiştirme ihlalinden 314 TL, kırmızı ışık ihlalinden 314 TL olmak üzere toplam 9 bin 950 TL ceza kesildi. Gözaltına alınan Bedirhan K. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

"BU CEZA BİR ŞEY DEĞİL, DAHA FARKLI CEZALAR ÇEKEBİLİRDİNİZ"

Polis ekiplerine, Bedirhan K.'yı kaçmaması konusunda uyardıklarını ancak durmadığını söyleyen arkadaşı Yasin B., "Arkadaşım, 'yakalanmazsam daha az ceza alırım' diyerek polisten kaçmak istedi, ancak şimdi cezasını çekecek" dedi. Ölümle sonuçlanmış kazaları hatırlatıp gençlere uyarılarda bulunan bir polis memuru "Bu ceza bir şey değil, daha farklı cezalar çekebilirdiniz" diye konuştu.