Dualar Arel ve Yağmur için

Antalya'da dünyaya gelen Sonalp Arel Özbey isimli bebeğe 4.5 aylıkken Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir tür kas hastalığı olan Spinal Musküler Atrofi (SMA Tip-1) teşhisi konuldu. Hastalık hızla ilerlediği için Arel bebek şu anda 4 ayrı cihaza bağlı şekilde nefes alıp yaşayabiliyor. Ev hanımı 31 yaşındaki Dilek Özbey, oğlunun tedavisi için Macaristan'a başvuru yaptı. Özbey'in başvurusu olumlu sonuçlandı. Arel'in Macaristan'daki tedavisi için yaklaşık 20 milyon liralık bir tutara ihtiyaç var. Dünyanın en pahalı tedavisi olarak bilinen gen tedavisinin Arel 2 yaşını doldurmadan ve kasları erimeden uygulanması gerekiyor. Bu nedenle anne Dilek Özbey tarafından 20 milyon liralık tutarın toplanması için valilik izni ile sosyal medyada bağış kampanyası başlatıldı. Kampanyaya yoğun ilgi gördü. Şu ana kadar 'areleumutol' adlı Instagram hesabından ve 'www.areleumutol.com' internet sitesinden hesap numaraları üzerinden 1 milyon 313 bin euro toplandı. Eksik sadece 510bin euro kaldı.





"EVLADIM İÇİN NEFES ALIP VERİYORUM"

Oğlunun tedavisi için büyük bir miktarın bağışcılar vasıtası ile toplandığını anlatan 31 yaşındaki anne Dilek Özbey, "Babasından maddi ve manevi destek görmüyorum. Arel benim için hem evlat hem can yoldaşı hem müjdecimdi. Ona daha doğmadan çok büyük anlamlar yüklemiştim. Doğuşuyla ruhumu aydınlatmıştı. O benim bu hayatta tutunmam İçin güç kaynağım olmuştu. Düşünün ki bu kadar büyük anlamlar yüklediğim evladım şimdi gözümün önünde eriyor. Benim de ruhum sanki onunla birlikte eriyor gibi. Sanki evladım elimden alınırsa benden geriye sadece içi boş bir beden kalacak. Son zamanlarda dilimle ruhumla kalbimle tek bir duaya amin diyorum. Oğlum sağlığına kavuşsun. Allah'ın izniyle ve tüm Türkiye'nin desteğiyle oğlumu tedavi ettirmek istiyorum. Lütfen sesimize ses olun. Sesimizi duyun. Bizim elimizden tutun. Sizlerin desteği olmazsa ben oğlumu kaydedebilirim. Ya Arel sizin çocuğunuz olsaydı? Düşüncesi bile can acıtırken oğlum gözlerimin önünde eriyor. Umut dolu bakarken Arel'in sizlere ihtiyacı var" diye konuştu.





GÖNÜLLÜ ORDUSU OLUŞTU

Arel'e destek için Türkiye'nin dört bir yanından maddi manevi gönüllü teyzeler ve dayılar oluştu. Anne Dilek'in işi çıktığı durumda gönüllü teyzeler eve gelerek ona bakıyor. Bu sırada dışarıdaki işlerini görüyor. Gönüllü dayılar ise Arel için sürekli kermes hazırlığı yapıyor. Tam bir dayanışma örneği sergiliyor. Gönülleteyzeler ve dayılar eksik olan 510 bin euroyuda çok kısa sürede toplayacaklarını söylediler.





ANNE KENDİ SOYİSİMİNİ VERDİ

Anne Dilek Özbey oğlun babası ile hamilelik döneminde boşandı. Oğluna anne kendi soyismini verdi. Buna baba itiraz edince mahkemelik oldular. Dava süreci Asliye Hukuk mahkemesinde devam ediyor. Arel'in babası ile bir çok konuda davalık olduğunu belirten anne Dilek Özbey, "Ben Arel7e hem anne hem babalık yapıyorum. Bu nedenle kendi soyismimi verdim. Resmi olarak ta hukuk savaşıveriyorum" diye konuştu.