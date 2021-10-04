Duraktaki trafik cinayetinde ceza itirazı! Yargıtay cezayı çok buldu, aile isyan etti

İşten eve dönmek üzere 28 Temmuz 2015'te yola çıkan 36 yaşındaki Barış Ördek'e Şile yolu üzerinde otobüsten indiği sırada Tayfun Durmuş (31) otomobiliyle çarptı. Çarpmanın etkisiyle 25-30 metre sürüklenen Ördek, 6 gün hastanede tedavi görmesinin ardından hayatını kaybetti.

ARAÇ ŞOFÖRÜ ASLİ KUSURLU BULUNMUŞTU

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede özel halk otobüsü şoförü sanık Servet Demirci ve otomobil sürücüsü Tayfun Durmuş sanık sıfatıyla yer aldı. Olaya ilişkin gelen bilirkişi raporunda ise otomobil sürücüsü Durmuş asli kusurlu bulunurken, otobüs şoförü Demirci tali kusurlu ve ölen Barış Ördek'in kusursuz olduğu vurgulandı.

6 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENMİŞTİ

İddianamede yer alan raporda otobüs şoförü Demirci'nin indirme-bindirme kurallarına uymadığı ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirtildi. Raporda Durmuş'un ise geçme yasağı olan yerden geçtiği, seyir emniyetini ihlal ettiği, hızını trafik güvenliğine göre ayarlamadığı kaydedildi. Aynı zamanda iddianamede 2 sanığın 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

DİĞER ARAÇLARA ÇARPMAMAK İÇİN DURAĞA GİRDİĞİNİ SÖYLEDİ

İstanbul Anadolu 63. Asliye Ceza Mahkemesi'nce yapılan yargılamada otobüs şoförü Servet Demirci, kendisi hareket ettikten sonra kazanın meydana geldiğini savundu. Diğer sanık Durmuş ise 90-100 kilometre hızla ilerlediği sırada diğer araçların yavaşladığını, onlara çarpmamak için otobüs durağına girdiğini ve Ördek'e çarptığını söyledi. Ördek'i hastaneye götürdüğünü kaydeden Durmuş, pişman olduğunu da dile getirdi.

6 YIL 3 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Mahkeme, 2017 yılında verdiği kararda, sanık Tayfun Durmuş'u 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırırken Durmuş'un ehliyetine 2 yıl 6 ay süreyle el koyulmasına karar verdi. Mahkeme otobüs şoförü Demirci'nin ise 1 yıl 8 ay hapis cezasıyla cezalandırarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

YARGITAY CEZAYI FAZLA BULDU

Barış Ördek'in ailesi cezayı az bularak mahkeme kararına itiraz etti. İtirazı değerlendiren Yargıtay 12. Ceza Dairesi ise kazanın gerçekleştiği yan yolda sadece belediye otobüslerine ait olduğuna dair bir işaret veya levha bulunmadığını, sadece anayolu ayıran kaldırım üzerinde bulunan tabelanın yönlendirme tabelası olduğunu vurguladı. Yargıtay, yerel mahkemenin fazla ceza verdiğine kanaat getirerek kararı bozup yerel mahkemeye gönderdi.

'YARGITAY SANIĞI KORUMUŞTUR'

Yargıtay'ın kararı bozmasının ardından dava yerel mahkemede yeniden görüldü. Duruşmaya maktul Barış Ördek'in babası Hüseyin Ördek, ağabeyi Yusuf Ördek, ablası Keziban Pekşen, Aziz Çayan ile aile avukatı Yunus Usahabipoğlu katıldı. Duruşmada Aziz Çayan, Yargıtay'ın bozma ilamını kabul etmediğini belirterek 'Yargıtay sanığı korumuştur, Ördek ailesini mağdur etmiştir. Biz kendi adaletimizi mi sağlayalım, katil niye mahkemeye katılmıyor. Ben sanığın tutuklanmasını talep ediyorum' ifadelerini kullandı. Maktulün babası Hüseyin Ördek ise 'Acım çoktur, oğlumdan sonra eşim de ölmüştür' dedi.

'TUTUKSUZ YARGILANMASI KAMU VİCDANINI YARALIYOR'

Aile avukatı Yunus Usahabipoğlu ise "Yargıtay kararını kabul etmiyoruz. Olay yerine ilişkin fotoğrafları ibraz ediyorum, olayın olduğu yer yan yol değildir, otobüs durağıdır. Mahkemenin önceki kararı doğrudur, karara direnilmesini talep ediyoruz. Biz sanığın üst sınırdan cezalandırılmasını talep ediyorduk, bunun için temyiz talebinde bulunduk. Sanığın tutuksuz yargılanması kamu vicdanını yaralamaktadır, tutuklanmasını talep ediyoruz' şeklinde beyanda bulundu. Mahkeme, dosyanın hakiminin izinli olması nedeniyle duruşmayı erteledi.

ACILI BABA GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Duruşmanın ardından açıklama yapan baba Hüseyin Ördek, '6 sene oldu, vuran adamları tutuklamadılar. Benim acım çoktur, üzüntüm çoktur. Çok üzüntü içerisindeyim. Bir an evvel bu dava bitsin, ben çok dertliyim. 83 yaşındayım, keşke ben ondan önce ölseydim bu vaziyeti görmeseydim o kadar ki üzüntü içerisindeyim. Gece gündüz uykum gelmiyor. Çok dertliyim, onun bir an evvel tutuklanmasını istiyorum' dedi.

'PİRİNÇ ALMAYA GİDERKEN EVDEKİ BULGURDAN OLDUK'

Ördek ailesinin avukatı Hüseyin Ördek, ise sanığın 1 gün bile gözaltına alınmadığını belirterek şöyle devam etti: 'Dosya 2015'ten bu yana süregelen bir dosyadır. Bugün Yargıtay bozma sonrası ilk duruşma yapıldı. Biz umuyoruz yerel mahkeme Yargıtay'ın bozmasına direnecektir, vermiş olduğu karar doğruydu. Bizim temel cezanın alt sınırdan değil, üst sınırdan verilmesini istedik ama tabiri caizse pirinç almaya giderken evdeki bulgurdan olduk' şeklinde konuştu.

'1 DAKİKA BİLE CEZA ALMAMASI BİZİ RAHATSIZ EDİYOR'

Ağabey Yusuf Ördek ise "Bu trafik magandası, trafik canavarı 1 dakika bile ceza almadı, içerde yatmadı. Bu bizi aile olarak son derece rahatsız etmekte. Buradan devlet büyüklerine de sesleniyorum, bu konuda bize yardımcı olmalarını istiyorum' dedi.