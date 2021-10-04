En son 15 yıl önce İstanbul’a gitmişti: Köprü cezalarını görünce şoka girdi!





'PLAKAMIN İKİZİ Mİ VAR?'



İlgili köprü işletmesinin araca ait geçiş ihlal işlemlerini durdurduğu yönünde açıklama yaptığını, fakat yine aynı sorunu yaşadığını anlatan Aksan, "Geçtiğimiz aylarda arabama İstanbul'dan gitmediğim ve bilmediğim yerlerden köprü ve otoyol cezaları geldi. Gelen ilk cezayı, ekiplere haber verdik, bu konuyla ilgili bir yanlışlık olduğunu düşünüyorum. Artık plakamın ikizi mi var? Bilemiyorum. Yetkililerin gereğini yapmasını, sorunu çözmesini istiyorum. Aylardır ceza geliyor. Plakayla alakalı bir sıkıntı mı var? Ne yapacağımı bilemiyorum. Bu araç, benim ve benden başkası kullanmıyor. Bu araba, İstanbul'a gitmediği gibi 4 senedir il dışına dahi çıkmadı ama ceza geliyor. Daha önceki cezaları ödemedim, bunu da ödemeyi düşünmüyorum. Gerekirse yasal yollara başvuracağım. Hiç gitmediğim İstanbul'dan 5 ay içerisinde birçok sefer ceza yemişim, birer gün arayla 16 geçiş ihlali varmış. Bunların toplam bedelleri 152 lira" dedi.