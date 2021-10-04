Eşi tarafından katledilen Emine’nin arkadaşı: Kafasına tüfek dayamıştı

Keçiören ilçesinde yaşayan Emine Yanıkoğlu, 17 yaşında evlendiği Soner Yanıkoğlu (22) tarafından sürekli şiddet görünce ailesinin yanına taşınarak boşanma davası açmıştı. Kocası, pişman olduğunu söyleyerek genç kadını barışmaya ikna etse de şiddetin sürmesi üzerine tekrar ailesinin yanına sığınan Emine, 'Seni öldüreceğim' tehditleriyle karşı karşıya kalmıştı. 30 Temmuz'da yanına pompalı tüfek alarak kayınpederinin evine giden Soner Yanıkoğlu, görmeye başlamıştı. Ailesinin yanına taşınarak boşanma davası açan 20 yaşındaki genç kadın, Soner Yanıkoğlu'nun pişman olduğunu söylemesi üzerine yeniden kocasıyla biraraya gelmişti. Tekrar şiddet görüp ailesinin yanına giden iki çocuk annesi Emine Yanıkoğlu'nu arayan kocası "Seni öldüreceğim" diyerek yanına aldığı pompalı tüfek ile Emine'nin ailesinin evine gitmiş, 30 Temmuz'da yaşanan olayda, Soner Yanıkoğlu 2,5 yaşındaki çocuklarının gözü önünde karısını katletmişti.

"GEÇİNEMEDİKLERİNİ VE SÜREKLİ KAVGA ETTİKLERİNİ BİLİYORUM"

Ankara 37. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık Soner Yanıkoğlu, taraf avukatları, maktulün anne ve babası katıldı. Duruşmada Emine Yanıkoğlu'nun arkadaşı Sevgi G. (17) tanık olarak dinlendi. Sevgi G. emniyet ifadesinde ayrıntılı olarak anlattığı şeyleri hatırlamadığını kaydederek, yalnızca iki tarafın anlattıklarını bildiğini ve hiçbir şeyi gözüyle görmediğini belirtti. Sevgi G. "Geçinemediklerini ve sürekli kavga ettiklerini biliyorum. Soner'in Emine'yi kıskandığından dolayı dövdüğünü biliyorum ama şahit olmadım" İfadelerini kullandı.

KAFASINA TÜFEK DAYAMIŞ

Mahkeme Başkanı'nın Sevgi G.'ye emniyet ifadesinde, "Emine'nin avm'de çalıştığı dönemde, bir erkek arkadaşı olduğu aynı dönemde Soner'in de kendisini arayıp 'ben de başka birisiyle beraberim Emine'den daha iyisini buldum" beyanlarını hatırlattı. Tanık Sevgi G. üzerinden zaman geçtiği için tam hatırlamadığını ifade etti. Mahkeme Başkanı Sevgi G.'nin emniyet ifadesinde geçen, '2020 Ocak ayında Soner'in Emine'yi eve çağırdı, Emine'de eve gitti, evde bulundukları sırada Soner, Emine'nin kafasına tüfek dayamış, ya benimsin ya kara toprağın diyerek Emine'nin kendisinden ayrılmamasını, ilişkilerinin devam etmesini söylemiş, Emine'de korkudan dolayı o günden sonra tekrar ilişkiye başladı' diye verdiği ifadeyi de hatırlatarak, Sevgi G. ise olaydan sonra her ikisinin de olayı kendisine bu şekilde anlattıklarını bekirtti. Tanık beyanından sonra sanığa söz hakkı verildi. Sanık Soner Yanıkoğlu, "Çok pişmanım başka diyecek bir şeyim yok" dedi. Mahkeme, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.