Eski enişte, kayınbiraderini öldürdü!

Kocaeli Çayırova İlçesi Akse Mahallesi 471. Sokak üzerinde meydana gelen olayda, Özcan İlgün, eski eniştesi ile karşılaştı. Arlarında henüz öğrenilemeyen bir sebepten dolayı sözlü olarak başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga esnasında T.B üzerinde bulunan silahı çekerek eski kayınbiraderi Özcan İlgün'e ateş açtı. Açılan ateş sonucu İlgün olay yerinde ağır yaralandı Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralıyı alarak hastaneye kaldırdı. Zanlı T.B ise olay yerinde olayda kullanmış olduğu silah ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan Özcan İlgün yapılan tüm müdahalelere rağmen karatılamadı.