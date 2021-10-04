Evinden kova sarkıtarak uyuşturucu satan zanlı tutuklandı

Adana'da 'torbacı' diye tabir edilen 2 kişi uyuşturucu satmak suçundan gözaltına alındı. Tutuklanan zehir tacirlerinden bir tanesinin uyuşturucuyu, evinden sarkıttığı kovayla satışını yaptığı ileri sürüldü.
BASKIN YAPILDI
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Yüreğir ilçesindeki iki ikamette uyuşturucu satışı yapıldığını belirledi. Narkotik polisi, söz konusu evlere baskın düzenledi.
Operasyonda 33 yaşındaki S.G.'nin evinden 11 gram sentetik uyuşturucu, 3 gram eroin ve 0,87 gram esrar ele geçirilirken; 44 yaşındaki S.T.'nin evindeyse 160 uyuşturucu hap ve 4 gram sentetik uyuşturucu bulundu.
2 KİŞİ TUTUKLANDI
Gözaltına alınan zanlılardan S.G.'nin evinden sarkıttığı kovayla uyuşturucu satışı yaptığını ileri sürüldü. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.