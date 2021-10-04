Evinden kova sarkıtarak uyuşturucu satan zanlı tutuklandı

Adana'da 'torbacı' diye tabir edilen 2 kişi uyuşturucu satmak suçundan gözaltına alındı. Tutuklanan zehir tacirlerinden bir tanesinin uyuşturucuyu, evinden sarkıttığı kovayla satışını yaptığı ileri sürüldü.

BASKIN YAPILDI

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Yüreğir ilçesindeki iki ikamette uyuşturucu satışı yapıldığını belirledi. Narkotik polisi, söz konusu evlere baskın düzenledi.