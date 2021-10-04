Gaziantep’te balyozlu baskın: 2 bin 340 litre etil alkol ele geçirildi!

Gizli girişi bulunan depoya balyozla duvarı kırarak ulaşan ekipler, yaptıkları aramada; 2 bin 340 litre etil alkol, 110 litre dökme alkol, 106 şişelenmiş alkol, 2 bin 500 kapak, 63 etiket ve 400 boş şişe ele geçirdi.