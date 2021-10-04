Hastane personeli koronaya yenildi

Kocaeli Körfez İlçesi Yeniyalı Mahallesinde oturan Özer Özcan'ın eşi Nagihan Özcan bir süre önce rahatsızlıkları nedeniyle Koronavirüs testi yaptırdı. Özcan, testinin pozitif çıkması üzerine çalışmış olduğu Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi göremeye başladı.

Tedavi süresince durumu kötüye giden Özcan bugün hayatını kaybetti. Nagihan Özcan'ın cenazesi ikindi vaktinde Körfez Asri Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındıktan sonra İlimtepe Mezarlığı'na defnedildi.

BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü ise sosyal medya hesabıından yapmış olduğu taziye mesajında "İlimiz SBÜ Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Nagihan Özcan Covid-19 nedeniyle hakkın rahmetine kavuşmuştur. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm sağlık camiamıza baş sağlığı dileriz" ifadelerine yer verdi.