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Giriş Tarihi: 4.10.2021

İGDAŞ’ın faturası ile ikinci şokunu yaşadı

İGDAŞ’ın faturası ile ikinci şokunu yaşadı
İstanbul'da yaz ayında gelen 5 bin TL tutarındaki doğalgaz faturasını görünce neye uğradığını şaşıran Eren Erbey, 1 ay sonra 5 bin 868 TL tutarındaki faturayı görünce ikinci kez hayatının şokunu yaşadı. Ataşehir İçerenköy Mahallesi'nde ikamet eden Eren Erbey, yaz ayında gelen 5 bin 208 TL'lik doğalgaz faturasını görünce neye uğradığını şaşırdı. 1 ay sonra tekrardan 5 bin 853 TL'lik doğalgaz faturası geldiğini gören Erbey, ikinci kez şok yaşadı. İlk gelen doğalgaz faturası İGDAŞ tarafından kontrol edildikten sonra 45 TL'ye düşen Erbey'e, şimdi de 3 bin 681 TL kaçak gaz cezası, 2 bin 172 TL de doğalgaz faturası geldi. Olayın, saatinin değiştirilmesinden 2 ay sonra yaşandığını anlatan Erbey, tekrardan İGDAŞ'a itirazda bulundu. Faturanın geldiği daireden taşınmasına rağmen abonelik işlemlerini sonlandırmayan Erbey, faturada oluşan yanlışlık için yetkililerden yardım bekliyor.
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İGDAŞ’ın faturası ile ikinci şokunu yaşadı
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