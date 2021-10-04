Kanserle mücadelesini ‘Kızıl Peruk’ kitabında anlattı

ESKİŞEHİR'DE meme kanseri yenen anne Sevinç Uysal Ergin
, 9 ay boyunca yaşadıklarını 'Kızıl Peruk
' isimiyle kitaplaştırdı. Ergin kitabı için Antalya Manavgat
'ta diğer kanseri yenmiş anneler ile kanserle mücadele için savaşan kadınların katıldığı br lansman etkinliği yaptı. Ergin kitabını ilk olarak kendisiyle sosyal medyadan tanışan ve kanserle mücadele sürecinde büyük desteğini gördüğü Manavgatlı Çiçek Akçay'a hediye etti. Akçay'ında önce rahim, sonra göğüs en sonunda da lenf kanserini yendiği öğrenildi.