Kılıçdaroğlu’na atılan yumruğun cezasını köylüye kestiler! Mahalleli suya hasret kaldı





HALİL KÖKMEN(MUHTAR) :

"Mahallemizde iki yıldır şebeke sularımızda sıkıntı bulunmakta 3 aydır suyumuz gece 23. 00 ve 02.00 sıralarında akmaktadır ve bazen 3-5 gün hiç akmamaktadır. Şu pandemi döneminde ne elimizi yüzümüzü yıkayabiliyoruz ne de çamaşır bulaşık, banyo, tuvalet ihtiyaçlarımız için yeterli su bulabiliyoruz. Köyümüzün kuyularından ve pınarlarından kova ve bidonlarla taşıma suyla ihtiyaçlarımızı ancak görebilmekteyiz. Mahallemizde 2 tane okul var bu okullarda okuyan 600 de öğrencimiz var. Ayrıca 2 tane cami ve 3 bin nüfusumuz ile büyük bir mahalleyiz. Okulumuz ve camilerimizde sular akmadığı için hastalık yayılma riski daha fazla. Köyümüzde 1 adet de paket arıtma tesisi bulunmakta. Bu paket arıtma tesisi atıl durumda ve mahallemizin kanalından akan pis ve atık su arıtılmadan çay yatağına akmakta ve burada bulunan su kuyularımıza karışmaktadır ve bu haliyle de çevreye pis koku, sinek, kurt ve böcek yaymaktadır. Kuyulara karışan pis su yüzünden çocuklarımız hasta olmakta. Atık su kanal bağlantımız paket arıtmadan alınarak acil olarak Çubuk'ta bulunan merkez arıtmaya bağlanması lazım ama İki yıldır çalmadığım kapı kalmadı. Halen pis koku ve mikrobun içinde yaşıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımdan ve yetkilerden acil çözüm bekliyorum.