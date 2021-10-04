Kim Milyoner Olmak İster’de çok konuşulmuştu: Bu mucize bana ağabeyimin hediyesi

Kilis'in Musabeyli ilçesine bağlı Boğazkerim Köyü'nde Naciye-Mehmet çiftinin 16 çocuğundan 12'ncisi olarak dünyaya gelen Necmettin Korkutan SABAH'a konuştu. Kardeşlerden bazıları serbest meslek sahibi. Ancak içlerinde rehabilitasyon ve radyoloji, polis, öğretmen ve hukuk fakültesinde okuyanlar da var.
Ailesinin çiftçilikle uğraştığını belirten Necmettin, zeytin, üzüm başta olmak üzere bahçe meyveleri ve sebzeleri yetiştirip, onlardan elde ettikleri ürünleri de yol kenarında sattıklarını söylerek, "Tarlamızdan çıkan ürünlerle yaptığımız salçaları yol kenarında satıyorum. Günlük bazen 40 lira kazanıyorum, bazen daha fazla. Emeğimizle geçinmeye çalışıyoruz" dedi.
İLKOKULDAN BERİ HAYALİMDİ
Yarışmayı ilkokuldan beri ailesiyle izlediğini söyleyen Necmettin, "Birgün buraya katılabilecek miyim acaba diyordum Mecit ağabeyime. Hayaldi, gerçek oldu. Çok güzel bir anı ve gurur oldu bizim için" dedi. Necmettin Korkutan için yarışmanın dönüm noktası 50 bin lira değerindeki 7'nci soru oldu.
"Beşiktaş'ın şampiyonluğu 1 puanla kaçırdığı, 1986-87 sezonunda Ankaragücü'nün Beşiktaş'ı 1-0 yendiği maçta hangi olayın Türkiye'deki nadir örneklerinden biri gerçekleştirmiştir?" sorusuna "Top hakeme çarparak gol olmuştur" yanıtını veren Necmettin'in anlattıkları izleyenleri ekran başına kilitledi. Soruyu duyunca geçen yıl koronavirüsten ölen kanser hastası ağabeyi Mecit'in sanki yanına geldiğini ifade eden Necmettin, "Koyu bir Beşiktaş taraftarıydı.
7 yıl önce sohbet ederken bana unutamadığı bu maçtan bahsederek, 'Ankaragücü'nün şutunda topun hakeme çarpıp gol olduğunu' söylemişti. Soruyu görünce çok duygulandım. Ağlamamak için kendimi zor tuttum. Ağabeyim Mecit o an 'korkma, güven bana, rahat ol, hatırla' diyerek, sanki doğru yanıtı kulağıma fısıldadı. Bu bana ağabeyimin bir hediyesiydi."
KENAN BEY ÇOK ÖZEL BİR İNSAN
Necmettin Korkutan, sunucu Kenan İmirzalıoğlu için ise, "Kendisine bir kez daha hayran kaldım. Türkiye'nin çok yakışıklı bir jönü. Aurası müthiş. Ben onu bir galada ya da herhangi bir yerde görebilirim. Ama onun sizi görüp, yanınıza gelip, sohbet etmesi çok farklı ve güzel. Yarışmadan önce yanıma geldi.