Kimlik yenileme randevu alma 2021 - Nüfus müdürlüğü NVİ kimlik yenileme randevusu nasıl alınır?

Yeni kimliğin artık her Türk vatandaşında bulunması gerekiyor. Bu nedenle eski kimlik kullanan vatandaşlar kimliklerini yenilemek istiyor. Kimliklerini yenilemek isteyenlerin ise öncelikli olarak kimlik yenilemek için randevu almaları gerekiyor. İşte kimlik yenileme randevusu ile ilgili detaylar.

KİMLİK YENİLEME RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Yeni kimlikler ortaya çıktığından beri artık çoğu yerde kullanmak için yeni kimlikler gerekiyor. Bu sebeple eski kimliği bulunan vatandaşlar ise eski kimliklerini yenileri ile değiştirmek istiyor. Kimlik yenilemek için de öncelikle randevu almak gerekiyor. Kimlik yenileme randevusu almak için iki yol bulunuyor. Bu iki yoldan birincisi ise internet üzerinden gerçekleşiyor. Kullanmakta olduğunuz arama motorundan "Kimlik yenileme randevu alma" anahtar kelimelerini yazıp daha sonra da Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün web sitesine giriş yapılmalı. Daha sonra "T.C. kimlik kartı" yazılı bölüme tıklanmalı. Gerekli bölümleri doldurarak kimlik yenileme randevusu alınabiliyor. İkinci yol ise telefon ile yapılıyor. İkinci yolda ALO 199 çağrı hattını arayıp kimlik yenileme randevusu istediğinizi belirtiyorsunuz.

YENİ KİMLİK RANDEVUSU ALMAK İÇİN NE GEREKİYOR?

Yeni kimlik artık pek çok kurum için ve işlem için gerekli hale gelmektedir. Bu nedenle insanlar kimlik kartlarını yenilemek, yeni kimlik kartı kullanmaya geçmek istemektedirler. Yeni kimlik kartı kullanmak isteyenler ise öncelikle yeni kimlik kartı için randevu almalılardır. Randevu almak için iki yol bulunmaktadır. İlk yol Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü web sitesi üzerinden yapılmaktadır. İkinci yol ise ALO 199 çağrı merkezinden yapılmaktadır. Yeni kimlik randevusu almak için gerekli bazı bilgiler bulunuyor. Bu bilgiler: Adınız, Soyadınız, T. C. Kimlik Numaranız, Doğum Tarihiniz (Gün Ay Yıl şeklinde) ve telefon numaranızdır. Randevu alındıktan sonra ise kuruma giderken yanınızda götürmeniz gereken bazı belgeler de bulunmaktadır. Randevu zamanı kimlik yenilemek için gittiğiniz zaman yanınızda olması gereken belgeler de şu şekildedir: Nüfus cüzdanı /Kimlik kartı /Uluslararası aile cüzdanı /Pasaport /Sürücü belgesi / Bazı kurumlardan alınmış kimlik yerine geçen belge bu belgelerden bir tane ve bunlara ek olarak bir adet biyometrik çekilmiş olan bir fotoğraf. Bunlara ek olarak kuruma gitmeden önce yeni kimlik başvurusu için gereken ücretin yatırılması gerekmektedir.

KİMLİK YENİLEME RANDEVUSU KAÇ GÜN SONRAYA VERİLİR?

Kimlik yenileme işleminin artık herkesin yapması gerekmektedir. Yeni kimlikler kullanılmaya başladığından beri insanlar yeni kimlik için randevu alıyor ve yeni kimliklerine kavuşuyorlar. Kimlik yenileme için randevu 2 yol izlenerek alınabiliyor. Birinci yol Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü web sitesi üzerinden yapılmaktadır. İkinci yol ise ALO 199 çağrı merkezinden yapılmaktadır. Buralardan randevu alındıktan sonra ise gerekli kuruma gerekli evraklar ile birlikte gidildiği takdirde yeni kimlik alınıyor. Yeni kimlik teslimi ortalama bir hafta içerisinde gerçekleşiyor. Fakat yeni kimlik alma randevusu için kesin bir gün söylenemiyor. Bazı iller ve ilçeler yoğun bazı iller ve ilçeler daha sakin oluyor. Bu nedenle kimlik yenileme randevusunun ne zamana verileceği hakkında kesin bir bilgi bulunmuyor.