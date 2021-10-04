Kimlik Yenileme Randevu Numarası Nedir? Telefonla Kimlik Yenileme Randevusu Nasıl Alınır?

Yeni kimliklerin kullanıma geçmesi ile birlikte eski kimlik kullanan vatandaşlar yeni kimlikleri nasıl alacağını merak etmektedir. Kimlik alabilmek için de öncelikle kimlik yenileme randevusu almak gerekir. Kimlik yenileme randevusunu almak için 2 yol bulunur. Bu yollardan birisi ise telefonla randevu almaktır. İşte detaylar…

KİMLİK YENİLEME RANDEVU NUMARASI

Kimlik yenileme randevusu, kimliğini yenilemek isteyen bireylerin merak ettiği bir konudur. Kimlik yenilemek için de kimlik yenileme randevusunun alınması gerekmektedir. Kimlik yenileme randevusunun alınması için de iki yol bulunur. İlk yol internetten Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü web sitesinden alınmasıdır. İkinci yol ise ALO 199 çağrı merkezinden yapılmasıdır. Kimlik yenileme randevu numarası ALO 199'dur.

TELEFONLA KİMLİK YENİLEME RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Kimlik yenileme randevusunun nasıl alındığı son dönemlerde oldukça merak edilen bir konudur. Kimlik yenileme randevusu alma iki yolla gerçekleşmektedir. Birinci yol internetten Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü web sitesi üzerinden yapılmaktadır. İkinci yol ise ALO 199 çağrı merkezinden yapılmaktadır. Telefonunuzda 199'u tuşlayıp daha sonra yönlendirilen şekilde randevu almak için işlem yapabilirsiniz.

KİMLİK RANDEVUSU KAÇ GÜN SONRAYA VERİLİR?

Kimlik yenileme işleminin artık herkesin yapması gerekmektedir. Yeni kimlikler kullanılmaya başlandığından beri insanlar kimlik yenilemek için randevu almaktadır. Kimlik yenileme randevusu almak için 2 yol bulunuyor. Birisi Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün web sitesinden diğer yol ise ALO 199 hattından yapılmaktadır. Fakat kimlik yenileme randevusunun kaç gün sonraya verileceği belirli değildir. Kimlik yenileme randevusu seçilen nüfus müdürlüğünün dolu olup olmadığına göre verilmektedir. Bu nedenle kesin bir şey söylenemez.

NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNDEN NASIL RANDEVU ALINIR?

Kimlik yenilemek için de öncelikle randevu almak gerekiyor. Kimlik yenileme randevusu almak için iki yol bulunuyor. Bu iki yoldan birincisi ise internet üzerinden gerçekleşiyor. Kullanmakta olduğunuz arama motorundan "Kimlik yenileme randevu alma" anahtar kelimelerini yazıp daha sonra da Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün web sitesine giriş yapılmalı. Daha sonra "T.C. kimlik kartı" yazılı bölüme tıklanmalı. Gerekli bölümleri doldurarak kimlik yenileme randevusu alınabiliyor. İkinci yol ise telefon ile yapılıyor. İkinci yolda ALO 199 çağrı hattını arayıp kimlik yenileme randevusu istediğinizi belirtiyorsunuz.