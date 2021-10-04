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Giriş Tarihi: 4.10.2021 16:36

Kontrolden çıkan kamyon otomobilleri ezdi

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Kontrolden çıkan kamyon otomobilleri ezdi

Şişli’de yokuş yukarı çıkarken freni patlayıp yokuş aşağı kontrolden çıkan ve kaymaya başladı. Veli Karakoç idaresindeki kamyonet, park halindeki iki otomobile çarparak yan yattı. Kazada kamyonet sürücüsü Veli Karakoç yaralanıp hastaneye kaldırıldı.

Halide Edip Adıvar Mahallesi Sarı Çiçek Sokak'ta seyir halindeki kamyon, sürücü Veli Karakoç'un direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkıp kaymaya başladı. Saat 14.00 sıralarında meydana gelen kazada yokuş aşağıya kayarak önce park halindeki 2 otomobile çarptı daha sonrada . aydınlatma direği ve telefon hattına çarptı. Kazada iki otomobil kullanılmaz hale gelirken, kaza anında kaldırımda kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti. Kaza nedeniyle olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kamyonet sürücüsü ve yanındaki kişi vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı. Kamyonette bulunan Veli Karakoç tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi.

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Kontrolden çıkan kamyon otomobilleri ezdi
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