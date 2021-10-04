Kontrolden çıkan kamyon otomobilleri ezdi

Halide Edip Adıvar Mahallesi Sarı Çiçek Sokak'ta seyir halindeki kamyon, sürücü Veli Karakoç'un direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkıp kaymaya başladı. Saat 14.00 sıralarında meydana gelen kazada yokuş aşağıya kayarak önce park halindeki 2 otomobile çarptı daha sonrada . aydınlatma direği ve telefon hattına çarptı. Kazada iki otomobil kullanılmaz hale gelirken, kaza anında kaldırımda kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti. Kaza nedeniyle olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kamyonet sürücüsü ve yanındaki kişi vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı. Kamyonette bulunan Veli Karakoç tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi.