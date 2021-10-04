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Giriş Tarihi: 4.10.2021 13:49

Maganda damat gözaltına alındı! Kendisini “düğün heyecanıyla yaptım” diyerek savundu

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Maganda damat gözaltına alındı! Kendisini “düğün heyecanıyla yaptım” diyerek savundu

İstanbul Esenyurt'ta gelin alma merasiminden sonra eve gelen damat, çevredeki vatandaşlara aldırmadan havaya ateş açtı. Olayda şans eseri kimse yaralanmazken maganda damadın havaya ateş açtığı o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerin yayılması üzerine Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında alınan talimatla harekete geçen Esenyurt Asayiş Büro Amirliği ekipleri maganda damadı gözaltına aldı. Gözaltına alınan damat Ersin B:’nin emniyetteki ilk ifadesinde; “Düğünün heyecanıyla havaya kurusıkı ateş ettim” dediği öne sürüldü.

Olay, dün Esenyurt İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Gelin alma merasiminden sonra eve gelen damat, gelini arabadan indirdiği esnada belinden tabancasını çıkartarak havaya ateş açtı. Çevredeki vatandaşlara aldırmayan damat, sonrasında ise hiçbir şey olmamış gibi eğlencesine devam etti. Olayda şans eseri kimse yaralanmazken, maganda damadın havaya ateş açtığı o anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

"DÜĞÜN HEYACANIYLA HAVAYA ATEŞ ETTİM"
O görüntüler üzerine Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında verilen talimat ile harekete geçen Esenyurt Asayiş Büro ekipleri bu sabah evine giderek Ersin B.'yi (34) olayda kullandığı tabancayla birlikte gözaltına aldı. İlk ifadesinde pişman olduğunu ifade eden Ersin B.'nin "Olayı ben gerçekleştirdim. Damat olduğum için düğünün heyacanı ile kuru sıkı tabancayla havaya ateş ettim" dediği öne sürüldü. Maganda damadın emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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Maganda damat gözaltına alındı! Kendisini “düğün heyecanıyla yaptım” diyerek savundu
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