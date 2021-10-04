Maganda damat tutuklandı

Olay, dün Esenyurt İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Gelin alma merasiminden sonra eve gelen damat, gelini arabadan indirdiği esnada belinden tabancasını çıkartarak havaya ateş açtı. Çevredeki vatandaşlara aldırmayan damat, sonrasında ise hiçbir şey olmamış gibi eğlencesine devam etti. Olayda şans eseri kimse yaralanmazken, maganda damadın havaya ateş açtığı o anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

"DÜĞÜN HEYACANIYLA HAVAYA ATEŞ ETTİM"

O görüntüler üzerine Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında verilen talimat ile harekete geçen Esenyurt Asayiş Büro ekipleri bu sabah evine giderek Ersin B.'yi (34) olayda kullandığı tabancayla birlikte gözaltına aldı. İlk ifadesinde pişman olduğunu ifade eden Ersin B.'nin "Olayı ben gerçekleştirdim. Damat olduğum için düğünün heyacanı ile kuru sıkı tabancayla havaya ateş ettim" dediği öne sürüldü.

DÜĞÜNDEN BİR GÜN SONRA TUTUKLANDI

Maganda damadın emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı muhakemece Genel Güvenliği Tehlikeye düşürme suçundan tutuklandı.