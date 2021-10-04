Maganda damat yakalandı: Havaya sıkıp eğlenceye devam etmişti!

EVİNDE YAKALANDI



Görüntüleri inceleyen ekipler, havaya rastgele ateş eden damadın E.B. olduğunu tespit etti. 34 yaşındaki E.B. bugün ikamet adresinde yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca evde yapılan araştırmalarda E.B.'nin meskun mahalde ateş etme olayını kurusıkı tabanca ile gerçekleştirdiği öğrenildi. Yakalanan şüpheli, "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması" suçundan bugün adli makamlara sevk edildi.