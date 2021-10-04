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Giriş Tarihi: 4.10.2021 09:33

Müdahale ettiği kavgada yaralanan bekçi, yaşam mücadelesini kaybetti

Abdullah YALÇIN / SABAH Abdullah YALÇIN / SABAH
Müdahale ettiği kavgada yaralanan bekçi, yaşam mücadelesini kaybetti

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesindeki kavgaya müdahale sırasında görev arkadaşı şehit olan kendisi de ağır yaralanan Bekçi Fırat Doğan 80 gündür yoğun bakımdaki yaşam mücadelesini kaybetti.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 14 Temmuz 2021 tarihinde silahlı kavga ihbarına giden bekçilere ateş edilmesi üzerine Bekçi Fırat Doğan ağır yaralanmış Bekçi Gökçen Koşal şehit düşmüştü.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılıp yoğun bakıma alınan Fırat Doğan'ın (30) 17 gün sonra hamile olan eşi Nesibe Doğan'ın Yağız Alp adındaki bebeğinin doğumu gerçekleşmişti.

Doğan, Tekirdağ Şehir Hastanesi'ndeki tedavsinin ardından İstanbul Başak Şehir Hastanesi'ne sevk edilmişti. 80 gündür tedavi gören Doğan yaşam savaşını kaybetti. Doğan ikindi namazına müteakip düzenlenecek törenle Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde toprağa verilecek.

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Müdahale ettiği kavgada yaralanan bekçi, yaşam mücadelesini kaybetti
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