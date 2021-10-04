Müdahale ettiği kavgada yaralanan bekçi, yaşam mücadelesini kaybetti

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 14 Temmuz 2021 tarihinde silahlı kavga ihbarına giden bekçilere ateş edilmesi üzerine Bekçi Fırat Doğan ağır yaralanmış Bekçi Gökçen Koşal şehit düşmüştü.
Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılıp yoğun bakıma alınan Fırat Doğan'ın (30) 17 gün sonra hamile olan eşi Nesibe Doğan'ın Yağız Alp adındaki bebeğinin doğumu gerçekleşmişti.
Doğan, Tekirdağ Şehir Hastanesi'ndeki tedavsinin ardından İstanbul Başak Şehir Hastanesi'ne sevk edilmişti. 80 gündür tedavi gören Doğan yaşam savaşını kaybetti. Doğan ikindi namazına müteakip düzenlenecek törenle Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde toprağa verilecek.