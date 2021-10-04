Öğretmen Şengül Karaca’nın ölümü davasında yeni gelişme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 2017 yılında yaşanan olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, sanık Hasan Aydın'ın 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapisle cezalandırılması istenmişti. Davaya ilişkin kararını 16 ekim 2019 tarihinde açıklayan İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesi, sanığın üzerine atılı suçu işlediği sabit olmadığından beraatine karar verince Şengül Karaca'nın ailesi mahkeme kararına itiraz etmişti.

SANIK MAHKEME SALONUNDAYDI

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Hasan Aydın'la taraf avukatları katılırken öğretmen Şengül Karaca'nın ağabeyi Yalçın Karaca ve ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı mahkeme salonunda hazır bulundu.

BERAAT KARARININ ONAYLANMASINI İSTEDİ

Duruşmada sanık Hasan Aydın, daha önce verdiği ifadelerini tekrar ettiğini belirterek, 'Ben bu suçu işlemedim. Beraat kararının onaylanmasını talep ederim. Başka söyleyecek bir şeyim yoktur' dedi.

'ÖLDÜRMÜŞ OLMASAYDI BİZE HABER VERİRDİ'

Müşteki Yalçın Karaca ise 'Ben kız kardeşimin ölümünü sosyal medyadan öğrendim. Eğer sanık kendisi öldürmediyse neden bize haber vermedi. Suçlu olduğu için bizi aramadığını düşünüyorum. Kız kardeşimi öldüren sanığın cezalandırılmasını istiyorum' şeklinde konuştu.

AVUKATLAR 'SANIK CEZALANDIRILSIN' DEDİ

Müşteki avukatı Oya Meriç Eyüboğlu savcılık ve kolluk aşamasında soruşturmaya etki edecek delillerin toplanmadığını ve eksik soruşturma yapıldığını savunarak, eksikliklerin giderilerek dava dosyasının yeniden değerlendirilmesini talep etti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Hatice Boz ise, sanığın suçun faili olduğunu belirterek, kasten öldürme suçundan cezalandırılmasını istedi.

'SANIK VAKİT KAZANMAYA ÇALIŞMIŞ'

Duruşmada mütalaasını sunan Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Şen, olayın görgü tanığı olan E.K'nin kollukta verdiği ifadesinde sanığın Şengül Karaca'yı 2 eliyle aşağıya ittiğini gördüğünü söylediğini, sanığın kollukta avukatı olduğu halde susma hakkını kullanarak vakit kazanmaya çalıştığını daha sonra çelişkili beyanlar verdiğini aktardı.

SAVCI MÜTALAASINDA MÜEBBET HAPİS İSTEDİ

Adli Tıp raporunda Şengül Karaca'nın kol ve boyun kısmında eski yara izlerinin bulunduğunun belirtildiği kaydedilen mütalaada, sanığın atılı suçu işlediğinin sabit olduğu halde görgü tanığının ölmüş olmasının gerekçe gösterilerek mahkemede beyanının alınamadığı gerekçesiyle beraat kararı verilmesinin dosya ile örtüşmediği aktarıldı. Mütalaada, bu nedenle verilen beraat kararının kaldırılarak, sanığın 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

SANIKTAN İNTİHAR İDDİASI

Mütalaaya karşı savunmasını yapan sanık Hasan Aydın, 'Yaklaşık 2 yıldır hem ben, hem maktul uyku ilacı kullanıyorduk. İlacın prospektüsünde intihar meyili yarattığı yazmaktadır. Özellikle alkol ile kullanıldığında bu eğilimi şiddetlendirmektedir. Olay gecesi ben uyuyordum. O gece de ilaç ve alkol almıştım. Gürültüye uyandığımda Şengül ağlıyordu. Ben kesinlikle Şengül Karaca'yı pencereden iterek öldürmedim. Böyle bir şey yapmadım. Düşme anını görmedim. İntihar ettiğini düşünüyorum' ifadelerini kullandı.

MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, duruşma sonu sanık Hasan Aydın hakkında İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesince verilen beraat kararının kaldırılmasına karar vererek Sanık Aydın'ın 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi.