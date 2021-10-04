Okul müdürü koronaya yenildi

Kocaeli Körfez ilçesinde bulunan Körfez Milangaz Hacer Demirören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ömer Gökdemir, bir süre önce yakalandığı koronavirüs sebebiyle hastaneye yatırıldı.

Tedavisi süren Müdür Gökdemir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaşamını yitiren Gökdemir'in vefat haberini Kocaeli Valisi Seddar Yavuz sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Vali Yavuz yapmış olduğu paylaşımda " Körfez Milangaz Hacer Demirören Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi Müdürü Ömer Gökdemir covid tedavisi gördüğü hastanede maalesef hayatını kaybetmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Lütfen aşımızı olalım !" ifadelerine yer verdi.