Önce eski eşini, sonra da boşanmalarına şahitlik eden şahsı vurdu

Olay, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Remzi A. (44), sabah saatlerinde motosikletiyle yola çıktı. İddiaya göre Remzi A. 3 ay önce boşandığı Ayşe A.'yı (43) takip ederek, çocuğunu okula bırakacağı esnada silahla vurdu. Ayşe A. olay yerinde hayatını kaybederken, Remzi A. daha sonra boşanmalarına şahitlik ettiği iddia edilen Volkan A.'nın evine gitti.