Patrona kızıp 3 çalışanı rehin almıştı! O şüpheli tutuklandı

Olay, dün akşam saatlerinde Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, eski iş yerinin üç gün sonra kapanacağını öğrenen ve patronundan alacağı olan kişi iş yerini bastı. O anlarda iş yerinde bulunan üç kişi, öfkeli kişiden korunmak için kendilerini bir odaya kilitleyerek camdan yardım istedi.



Yardım seslerini duyan vatandaşların durumu yetkililere haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi geldi. Odada kilitli durumda olan rehineleri kurtarmak için harekete geçen ekipler, iş yerini basan kişiyle konuşarak rehineleri itfaiye merdiveni ile pencereden kurtardı. İş yerinin kapısına ofisteki eşyalara dayayarak polislerin girmesini engellemek isteyen kişi, alacaklı olduğunu ifade ettiği patronunun gelmemesi durumunda kendisini camdan atacağını söyledi. Bir süre sonra kapıdaki engelleri aşarak içeri giren Özel Harekat polisi içerdeki kişiyi ikna etmeye çalıştı. Saatler süren ikna çalışmaları sonucunda teslim olmayan kişi, özel harekât polislerinin operasyonu ile gözaltına alınarak karakola götürüldü.



"PATRON BENİ İŞTEN ÇIKARDI"



Emniyetteki ilk ifadesinde; "Afganistan uyruklu patronum 'Hafız' tarafından işten çıkarıldım. Maddi durumum iyi değil kalacak yerim yok. Aramızda anlaşmazlık çıktı ben de ofise gelip onun çalışanı 3 kişiyi rehin aldım" dediği öne sürüldü.



Emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece adliyesine sevk edilen şüpheli Soner Kardaş Sulh Ceza hakimliğince Silahla Hürriyetten Tahdit suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.