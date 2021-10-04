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Giriş Tarihi: 4.10.2021 11:15

Rus donanmasına ait tanker Çanakkale Boğazı'ndan geçti

DHA
Rus donanmasına ait tanker Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Çanakkale Boğazı'ndan geçen Rus donanmasına ait deniz yakıt ikmal tankeri 'Vitse Admiral Paromov', Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Ukrayna'nın Sivastopol Limanı'ndan yola çıkan ve bugün saat 08.30 sıralarında Marmara Denizi yönünden Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus donanmasına ait 80 metre uzunluğundaki 3 bin 790 grostonluk açık deniz yakıt ikmal tankeri 'Vitse Admiral Paromov', boğazın gemiler için manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra, saat 10.30 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısıyla Kilitbahir Kalesi önünden geçen tanker, Ege Denizi'ne doğru yol aldı. Tankeri boğazı geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botları eşlik etti.

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Rus donanmasına ait tanker Çanakkale Boğazı'ndan geçti
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