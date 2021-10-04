Sevgilisinin babası tarafından tecavüz edildiği belirtilen Aleyna’yla ilgili şok: İntihar değil!

BAŞSAVCILIK'TAN İTİRAZ

İddiaların odağındaki isim Gökhan Argın'ın ifadesinde, "Aleyna, intihar etmeden iki gün önce arayıp, annesinin rehabilitasyon merkezinde olduğunu, bir şeyler alacağını söyledi. Buluştuk, alışveriş yapıp hastaneye götürdüm. Gece de diğer evimde kaldık. Ama aramızda bir şey olmadı. Çarşamba yine bir şeyler alıp hastaneye bıraktık. Perşembe saat 05.00'te polis gelip evimden aldı.