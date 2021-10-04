Şişli’de kamyonet dehşeti: Sokak savaş alanına döndü!

Şengül Odabaş "Biz sesi duyduk. Dışarı çıkınca bu hali gördük. Çok korktuk. Şoföre üzüldük. Vatandaşlar şoförü kamyonetten dışarı çıkardılar. Daha sonra ambulans geldi hastaneye götürdü. İki aracın biri apartman boşluğuna düşmüş diğeri de yan tarafa. İyi ki kaza sırasında orada kimse yokmuş. Burası işlek bir yol. Aslında tek yön ama dinleyen yok. Her taraftan giriyorlar" diye konuştu.