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Giriş Tarihi: 4.10.2021 14:29 Son Güncelleme: 4.10.2021 14:35

Son dakika | Meteoroloji'den kritik uyarı: Metrekareye 100 kg düşecek

AA
Son dakika | Meteoroloji’den kritik uyarı: Metrekareye 100 kg düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden son dakika kritik uyarı geldi. Birçok il için yağış uyarısında bulunulurken Doğu Karadeniz için alarm verildi. Yarından itibaren 'çok kuvvetli yağış' etkili olacağı ifade edilen açıklamada; Rize çevreleri, Artvin kıyı kesimleri ve Trabzon için sel ve su baskını uyarısı yapıldı.

Son dakika... Meteroloji'den 'çok kuvvetli yağış' uyarısı geldi. Selin vurduğu bölgelere ilişkin yapılan açıklamada Doğu Karadeniz'de devam eden sağanağın yarın günün ilk saatlerinden itibaren süreceği ifade edilirken sel ve su baskını uyarılarında bulunuldu. İşte bugüne ilişkin hava durumu tahminleri...

ETKİSİNİ ARTTIRACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'de devam eden sağanak etkisini artıracak.

METREKAREYE 100 KG YAĞIŞ

Yarın günün ilk saatlerinden itibaren Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimleri ve Trabzon'un doğusunda kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (51-100 kilogram/metrekare) yağış öngörülüyor.

SEL UYARISI

Sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

HAVA SICAKLIĞI AZALACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı yurdun güneydoğu kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak, Kıyı Ege ile Akdeniz'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece altında seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Akdeniz kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 21

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı 21

İzmir: Az bulutlu ve açık 27

Adana: Az bulutlu ve açık 32

Antalya: Az bulutlu ve açık 30

Samsun: Çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı 20

Trabzon: Çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı 21

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 15

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 27

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Son dakika | Meteoroloji'den kritik uyarı: Metrekareye 100 kg düşecek
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