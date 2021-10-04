Son dakika | Meteoroloji’den kritik uyarı: Metrekareye 100 kg düşecek

Son dakika... Meteroloji'den 'çok kuvvetli yağış' uyarısı geldi. Selin vurduğu bölgelere ilişkin yapılan açıklamada Doğu Karadeniz'de devam eden sağanağın yarın günün ilk saatlerinden itibaren süreceği ifade edilirken sel ve su baskını uyarılarında bulunuldu. İşte bugüne ilişkin hava durumu tahminleri...
ETKİSİNİ ARTTIRACAK
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'de devam eden sağanak etkisini artıracak.
SEL UYARISI
Sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
HAVA SICAKLIĞI AZALACAK
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı yurdun güneydoğu kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak, Kıyı Ege ile Akdeniz'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece altında seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Akdeniz kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 21
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı 21
İzmir: Az bulutlu ve açık 27
Adana: Az bulutlu ve açık 32
Antalya: Az bulutlu ve açık 30