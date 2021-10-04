Tekirdağ şehidini uğurladı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesine bağlı Karadeniz mahallesinde yaklaşık 3 ay önce kavga ihbarına müdahale etmek için gittikten sonra silahlı saldırıya uğrayıp yaralanan Bekçi Fırat Doğan 80 günlük hayat mücadelesini kaybetti.

Kavga ihbarına müdahale için olay yerine giden ve orada silahlı saldırıya uğrayarak yaralanan Fırat Doğan, hastaneye sevk edildi. Bekçi Fırat Doğan, bir süre Tekirdağ'da tedavi gördükten sonra İstanbul Başakşehir Çam Sakura hastanesine sevk edildi. Hastanede yapılan tedavilere cevap vermeyen Fırat Doğan 80 günlük yaşam savaşını kaybetti. Hastanede yattığı süre içerisinde ise Şehir Fırat Doğan'ın Yağız Alp adında oğulları dünyaya geldi.

Şehit Bekçi Fırat Doğan İçin Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Önünde tören düzenlendi. Törenden sonra şehidin naaşı Süleymanpaşa İlçesinde bulunan Rüstemapaşa Camii'ne getirildi. Şehit Bekçi için İkindi Namazına Müteakiben cenaze töreni düzenlendi. Cenaze Namazına Şehit Bekçinin yakınları, mesai arkadaşları ve polis ekiplerinin yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım,Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Soner Gül, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Tekirdağ İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık ve diğer kurum müdürleri katıldı. Cenaze töreninde şehidin yakınları Ay Yıldızlı Türk Bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Cenazede şehidin Babası Halil İbrahim Doğan, Annesi Sefinaz Doğan, eşi Nesibe Doğan ve kardeşleri güçlükle ayakta durabildi.

Şehit Bekçi Fırat Doğan'ın cenazesi daha sonra Tekirdağ Yeni Şehir Mezarlığında bulunan Şehitliğe defnedildi.