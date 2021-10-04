Tekwando kursunda taciz skandalı! "Hareket gösterme bahanesiyle..."

"MAĞDUR SAYISI FAZLA"

Tacizci eğitmenin dehşeti yaşattığı çocukların avukatı Barış Erbaş "Yaşananları öğrendiğimde kanım dondu. Bu çocuklar daha yaşadıklarının anlamını ve sonuçları kavrayamayacak yaşta. Bunları yaşamış olmaları hukuk bir yana insanlığa sığmayan bir durum. Şu ana kadar polise başvuran 3 çocuk olsa da mağdur sayısı daha fazla.