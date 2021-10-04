‘Tilki Ahmet’i taşla öldürdüler

GAZİANTEP
'TE, "Tilki" lakaplı Ahmet Bozkurt (39), husumetlileri tarafından bıçaklandıktan sonra, başı taşla ezilerek öldürüldü. Şahinbey
ilçesinde yaşayan Bozkurt, önceki gece Düztepe mahallesindeki evine girmek üzereyken bir grubun saldırısına uğradı. Bozkurt'u önce bacaklarından bıçaklayan saldırganlar, daha sonra tekmeleyerek darp etti. Yere düşünce de başını kaldırım taşıyla ezerek olay yerinden kaçtı. Vatandaşları ihbarıyla gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Bozkurt kurtarılamadı. Polis, olaya karıştıkları belirlenen 6 kişiyi gözaltına alırken, talihsiz genç Yeşilkent Mezarlığı
'nda toprağa verildi.