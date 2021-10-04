Ümraniye’de iş yerinde art arda patlamalar

"PATLAMA SESİYLE İRKİLDİK"

Hasar gören bitişik binada oturan bir kişi, "Oturuyorduk, televizyon izliyorduk. Bir anda patlama sesiyle irkildik. Balkon çöktü bizim. Kaçmaya çalışırken alevler çıktığı için kaçamadık, merdivenler çöktüğü için. Daha sonra yan camlara yöneldik, sağ olsunlar komşular bizi çıkardı. Yaşlı teyzemiz var yan tarafta onu çıkardık. Yangına müdahale etmeye çalıştık ama patlamalardan dolayı yaklaşamadık. 5-10 dakika sonra da itfaiye geldi, müdahale etti. Burası bir iş yeri sanırım filmcilerin malzemeleri var içeride. İçeride ısıtıcı mı açık bırakıldı bir şey oldu. Başka bir madde mi vardı belli değil. İtfaiye ekiplerinin araştırmaları sonucu çıkacak ortaya" dedi.