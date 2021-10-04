Vali Elban: Camiler Kabe’nin bir şubesidir

Bu yıl "Cami, Din Görevlileri ve Vefa" teması ile icra edilecek olan "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" açılış programında konuşma yapan Vali Süleyman Elban, "Bizim medeniyetimizde cami her zaman hayatın merkezinde, insanımızın gönlünde olmuştur. Çünkü tüm camiler Kabe'nin bir şubesidir. Kabe ise hepimizin gönlünde kıblegahı, günde en az beş defa yöneldiğimiz gönül merkezimizdir. O gönül merkezimizi caddelerimize, sokaklarımıza yerleştirmişiz ve hayatımızı da cami merkezli dizayn etmişiz. Öncelikle her şeyi cami ile tanımlamışız, bir adres sorduğumuzda camiye göre tarif etmişiz, bir yere gideceğimiz zaman camiye bakmışız, yön ararken cami minaresine bakmışız ve hayatımızın vazgeçilmez noktalarından biri haline getirmişiz" dedi.

Program, "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" münasebetiyle düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödül takdimi ile son buldu.