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Giriş Tarihi: 4.10.2021 15:55

Vali Elban: Camiler Kabe’nin bir şubesidir

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Vali Elban: Camiler Kabe’nin bir şubesidir

Camiler ve Din Görevlileri Haftası açılışı, Adana Valisi Süleyman Elban’ın katıldığı programla gerçekleştirildi. Ramazanoğlu Camii Konferans Salonundaki programa, Vali Süleyman Elban’ın yanı sıra, Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci, Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş, Çukurova Kaymakamı Mustafa Kaya, Emniyet Müdürü Doğan İnci, İl Jandarma Komutanı Albay Taşkın Keleş, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, İl Müftüsü Dr.Hasan Çınar, ilçe müftüleri, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.

Bu yıl "Cami, Din Görevlileri ve Vefa" teması ile icra edilecek olan "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" açılış programında konuşma yapan Vali Süleyman Elban, "Bizim medeniyetimizde cami her zaman hayatın merkezinde, insanımızın gönlünde olmuştur. Çünkü tüm camiler Kabe'nin bir şubesidir. Kabe ise hepimizin gönlünde kıblegahı, günde en az beş defa yöneldiğimiz gönül merkezimizdir. O gönül merkezimizi caddelerimize, sokaklarımıza yerleştirmişiz ve hayatımızı da cami merkezli dizayn etmişiz. Öncelikle her şeyi cami ile tanımlamışız, bir adres sorduğumuzda camiye göre tarif etmişiz, bir yere gideceğimiz zaman camiye bakmışız, yön ararken cami minaresine bakmışız ve hayatımızın vazgeçilmez noktalarından biri haline getirmişiz" dedi.

Program, "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" münasebetiyle düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödül takdimi ile son buldu.

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Vali Elban: Camiler Kabe’nin bir şubesidir
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