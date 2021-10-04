"BU İLK DEĞİL, SON DA OLMAYACAK"

Öğretim görevlisi şunları söyledi: "Emniyete gittim, ifademi verdim. Bu ilk değil, son da olmayacak. Emniyet güçlerinin bu kadar hızlı hareket etmesinden de çok memnunum. Çünkü çok kısa bir süre geçti üzerinden. Bundan sonraki süreç benim için önemli. İçeri girenler belki bunların maşaları. Bu işin organize bir şey olduğunu zannediyorum. Pek çok kişi işin içinde. Türkiye'de çok ünlü olan firmaya da kızgınlığım var. Onlara da telefon ettim ve bu işe alet olduklarını söyledim. Benim uğraştığım gibi kendi avukatlarının da uğraşması gerektiğini söyledim. 'Efendim bizim yapabileceğimiz bir şey yok' falan dediler. Bu duyarsızlığı da böyle bir firmaya yakıştıramadım doğrusu."