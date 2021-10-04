Kimlik Yenileme Son Tarih Ne Zaman? Nüfus Cüzdanı Yenileme Başvurusu İçin Son Değişim Tarihi

Hayatımızdaki birçok şey teknoloji sayesinde değişime uğradı. Gelişen sistemlerle gündelik hayatta karşılaştığımız işlemlerde barkod okutma yaparak işlemleri hızlıca yapabiliyoruz. Yeni kimlik kartlarında da artık bu sistem geçerli olacak. Yeni kimlik kartı çıkartmak zorunluluğu olduğu için bir an önce kimlik kartlarınızı almalısınız. Peki, yeni kimlik çıkartma için son tarih ne zaman?

YENİ KİMLİK İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Yeni kimlik belgesi almak; Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün resmi sitesi üzerinden randevu almanız gerekli ve aşağıdaki evrakları randevu tarihinde yanınızda bulundurmanız gereklidir. İşte yeni kimlik için gerekli evraklar:

Nüfus cüzdanı/kimlik kartı veya;

Uluslararası aile cüzdanı,

Pasaport,

Sürücü belgesi,

Kurumların kendi mevzuatlarında kimlik yerine geçen belge.

1 adet biyometrik fotoğraf.

YENİ KİMLİK PARA YATIRMA

Maliye Bakanlığınca her yıl belirlenmekte olan değerli kağıt bedelleri, 2021 yılı için; kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle ve değiştirme nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 30,00 TL., kayıp nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 60,00 TL. değerli kağıt bedeli alınmaktadır.

Kimlik kartı bedeli;

Vergi dairesi müdürlüklerince,

Gelir İdaresi Başkanlığına ait https://ivd.gib.gov.tr internet adresi üzerinden,

Anlaşmalı bankalar,

PTT Şubeleri aracılığıyla yatırılabilir.

YENİ KİMLİK KAÇ GÜNDE GELİR?

Yeni kimlik başvurusunda bulunanlar yeni kimlik kartlarını PTT personeli tarafından teslim alacaklar. Kargo durumuna göre yaklaşık 7-10 gün içerisinde teslim edilmektedir.

YENİ KİMLİK SON TARİH

Her sene başında merak edilen kimlik yenileme işlemleri bu sene de merak edilen konu oldu. 2021 başlarında "yeni kimlik süresi uzatıldı mı" sorusu yine gündeme gelmişti. Kimlik yenileme son tarih Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. Kimlik yenileme işlemleri 31 Aralık 2023 tarihine kadar devam edecek. Yeni kimlik değişimi ne zaman son buluyor? Sorusunun yanıtı da bu şekildedir.

ESKİ KİMLİK GEÇERLİLİK SÜRESİ

Eski kimlikleri kullanmaya devam eden vatandaşlar Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafında yapılan açıklama doğrultusunda 31 Aralık 2023 tarihine kadar kullanmaya devam edebilecekler.