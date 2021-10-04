Yeni Kimlik Kartı Başvurusu Nasıl Yapılır? Yeni Kimlik Nasıl Alınır?

Yeni kimlik kartı başvurusu yapmak için atmanız gereken adımlar Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından açıkça belirtilmiştir. Şubelerde yoğunluk yaşanmaması adına yeni kimlik kartı işlemleri için randevu sistemi getirildi. Böylelikle yeni kimlik kartı çıkartmak isteyenler randevu saatinde şubeye giderek işlemlerini kolayca ve hızlıca halledebilecekler. Nüfus Müdürlüğünden nasıl randevu alınabilir? Sorusunun yanıtını açıklayacağız. Yeni kimlik kartı başvurusu nasıl yapılır? İşte tüm detaylar

YENİ KİMLİK KARTI BAŞVURUSU

Eski kimliklerine veda edip yeni barkodlu ve çipli kart almak isteyenler gerekli işlemleri Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü şubelerinde rahatça yapabilmektedirler. Bu doğrultuda atmanız gereken adımlar oldukça kolaydır. Kimlik değiştirmek zorunlu tutulduğu için 31 Aralık 2023 tarihine kadar yeni kimliğinizi almalısınız. Aksi takdirde eski kimlikleriniz geçerli olmayacaktır.

Yeni kimlik kartı nasıl çıkartılır? Diyorsanız aşağıdaki adımları uygulamanız yeterli olacaktır.

İLK ADIM RANDEVU

2021 kimlik yenileme nasıl yapılır? Sorusunun ilk yanıtı randevudur. Yeni kimlik randevusu alma işlemleri iki yöntemle alınabilir. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü https://randevu.nvi.gov.tr/ internet sitesi üzerinden ya da Alo 199 çağrı merkezi üzerinden alınabilmektedir. Hem internet üzerinden hem de çağrı merkezi üzerinden nasıl randevu almanız gerektiğini adım adım hazırladık.

İNTERNETTEN RANDEVU

NVİ https://randevu.nvi.gov.tr/ adresine gidin.

T.C. KİMLİK KARTI randevu seçeneğini seçin.

Karşınıza çıkan onay uyarısı için "Kabul Ediyorum" seçeneğini tıklayın.

Adınız, Soyadınız, T.C. Kimlik No, Doğum Tarihi, Telefon ve Güvenlik kodu bilgilerini girin. "Devam Et" seçeneğine tıklayın.

"… adına T.C. Kimlik Kartı Randevusu için İl ve İlçe Seçimi aşamasındasınız." Bu alanda randevu alacağınız il ve ilçeyi seçin.

" …. adına Adana, Ceyhan İlçe Nüfus Müdürlüğü için Kişi Seçimi aşamasındasınız. Bu platform üzerinden yalnızca anne, baba, eş ve çocuklarınıza randevu alabilirsiniz." Bu alanda kimlik yenilemeyi kimin üzerine yapacaksanız seçmelisiniz. Daha sonra "İleri" seçeneğine tıkladıktan sonra randevu işleminiz için tarih ve saat bilgileri size gösterilecektir.

Aldığınız randevu tarihinde ve saatinde Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü şubesinde olmanız gerekmektedir. Aksi takdirde yeni bir randevu oluşturmanız gerekir.

TELEFONDAN RANDEVU

Alo 199 Çağrı merkezini arayın. Müşteri temsilcisine yeni kimlik başvurusu seçeneğini tuşlayın. Çağrı merkezi yetkilisinin istediği bilgileri verin. Sizin için uygun tarih ve saate randevu oluşturulmasını sağlayacaktır. Randevu bilgileriniz size SMS olarak da bildirilecektir. Randevu tarihini ve saatini kaçırmamanızı öneririz.

YENİ KİMLİK ÜCRETİ

Yeni kimlik kartı ücreti başvuru durumuna göre değişmektedir. Her sene de ücretler güncellenmektedir. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 2021 yılı yeni ücret tarifesi belirlendi. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi üzerinde yer alan bilgilere göre ücretler şu şekildedir:

Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı ücreti 30,00 TL,

Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı ücreti 30,00 TL

Nüfus Cüzdanı kayıp bedeli ücreti 30,00 TL

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı kayıp bedeli ücreti 60,00 TL olarak belirlenmiştir.

KİMLİK RANDEVUSU İPTAL ETME

Yeni kimlik için randevu oluşturdunuz diyelim ve başka bir işiniz çıktığı için randevunuzu iptal ettirmek istiyorsunuz. Bunun için yapmanız gereken adımlar aslında çok basittir. Dilerseniz Alo 199'u arayarak hemen iptal ettirebilirsiniz. Dilerseniz internet üzerinden kolayca bu işlemi yapabilirsiniz. İnternet üzerinden bu işlemi yapmak için https://randevu.nvi.gov.tr/appointment/index sitesine giriş yapın. Daha önce oluşturduğunuz randevu numarasını formdaki gerekli alana girerek işleminizi yapabilirsiniz.

KİMLİK RANDEVUSU SORGULAMA-

https://randevu.nvi.gov.tr/appointment/index sitesine giriş yapın. Formda yer alan aşağıdaki bilgileri doldurun.

Kimlik No

Adınız ve Soyad

Doğum Tarihiniz

Güvenlik Kodu girdikten sonra "Sorgula" butonuna tıklayın.

Bu sorgulama sayfasında iptal etme işlemlerini ve randevu bilgileri ile ilgili diğer işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.