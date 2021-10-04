Yerden de gökten de muhteşem

Türkiye
'nin en önemli turizm merkezlerinden Nevşehir
'deki, Peribacaları ile ünlü Kapadokya
, yılın her dönemi ziyaretçi akınına uğruyor. Peribacaları kadar, sıcak hava balonları da ünlenen Kapadokya'da, her sabah tan vakti, yüzlerce balon havalanıyor. Balon turlarına katılacak yerli ve yabancı turistlerde sabahın ilk ışıklarıyla uçuşa hazırlanan sıcak hava balonlarıyla Kapadokya semalarına yükseliyor. Gökyüzünü kaplayan balonlar, peribacalarıyla kaplı vadiler arasında güneş yüzünü gösterinceye kadar süzülüyor. Gün doğumunu gökyüzünde karşılayan turistler, hem bölgenin doğal güzelliklerini havadan izleme fırsatı buluyor, hem de bol bol hatıra fotoğrafı çektiriyor. Sıcak hava balon turlarına katılamayan yüzlerce yerli ve yabancı turist ise yine sabahın erken saatlerinde seyir tepelerinde yerlerini alarak balonların gökyüzüne yükselmesini bekliyor. Onlarca balon havalandığında ise ortaya çıkan muhteşem görüntüyü cep telefonu ve fotoğraf makineleriyle ölümsüzleştirip, hatıra fotoğrafı çektiriyor.