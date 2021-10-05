21 yıl kullanılacak poşet satın almışlar! Dünyaca ünlü elektronik mağazasını dolandırdılar

Dünyaca ünlü bir elektronik satış mağazasının İstanbul'da bulunan Trump Tower şubesinde, 3 mağaza müdürünün şirketi zarara uğrattığı tespit edildi. Mağaza müdürü Emin M.,., satın alma müdürü Serkan Y., ve personel müdürü Eyüp A., şirketin kırtasiye giderlerini karşılamak için tedarikçi firmalar üzerinden bir takım ürünlerin alımını gerçekleştiriyordu. Şirket denetimleri yapıldığı sırada satın alınan naylon poşetlerin ücretlendirilmesinde usulsüzlük yapıldığı belirlendi.

NAYLON POŞET USULSÜZLÜĞÜ

Yapılan incelemelerde, naylon poşet satın alınan şirketle, elektronik satış mağaza devi arasında herhangi bir sözleşme imzalanmadan tedarik yoluna gidildiği tespit edildi. Kırtasiye firması tarafından kesilen faturalar incelendiğindeyse satın alınan malzemelerin piyasa fiyatının çok üzerinde olduğu ortaya çıktı. Piyasada 100 kilogram poşet alımı için tedarikçi firmalar 696 lira fiyat teklifi yaparken mağaza müdürlerinin 100 kilogramlık naylon poşete 47 bin 200 liralık ödeme yaptıkları öğrenildi.

'DOLANDIRMAK İÇİN ŞİRKET KURDULAR'

Mağaza müdürleri tarafından dolandırıldıklarını belirleyen şirket yetkilileri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Savcılığa sunulan şikâyet dilekçesinde tedarikçi kırtasiye tarafından kesilen tüm faturaların neredeyse tamamının birbirini takip eden seri numaralardan oluştuğu, söz konusu kırtasiyenin, dünya devi elektronik mağazasının 2 şubesine ürün tedarik etmek için kurulmuş olabileceği anlatıldı.

DÜŞÜK ÜCRETLİ FATURALARLA DİKKAT ÇEKMEDİLER

Dilekçede satın alınan ürünlere ilişkin tek fatura düzenlenebilecekken, merkezden onay alınması zorunluluğunu bertaraf etmek için faturaların bölünerek 4 bin liranın altında tutulduğu ifade edildi. Söz konusu satın almalar sonrası poşetlere 47 bin liralık ödeme yapılarak zarara uğradığını anlatan şirket yetkilileri 3 şüphelinin cezalandırılmasını talep etti. Savcılık yürütülen soruşturma kapsamında iki şirket arasındaki faturalarda inceleme yaptı.

7 YIL HAPİSLERİ İSTENİYOR

Yapılan inceleme sonrası faturaların seri numaralarının birbirini takip ettiğini belirleyen savcılık yürütülen soruşturma sonunda mağaza müdürü Emin M.,., satın alma müdürü Serkan Y., ve personel müdürü Eyüp A., hakkında 'Hizmet Nedeniyle Görevi Kötüye Kullanma' suçu kapsamında 7 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Dava ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek.