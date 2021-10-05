536 yıllık cami yıkılmaya yüz tuttu

Kozluk İlçesi Hamam Mahallesinde bulunan Hicri 890 (1485) yıllarında Kozluk beyi Ebu Bekir Roşki'nin oğlu Hıdır Bey tarafından inşa edilen Hıdır Bey Camii, restore edilmezse yıkılacak. 5 asır boyunca ilçede ibadete açık olan tarihi cami, bakımsızlıktan dolayı geçtiğimiz yıllarda minaresi yıkıldı.

Osmanlının ilçede sayılı erserlerinden biri olan Hıdır Bey Camii, çökme tehlikesi karşısında 29 yıl önce camii cemaati tarafından tutulan ustaların yanlış restorasyonundan dolayı tarihi dokusu zarar gördü. İzinsiz ve yanlış yapılan restorasyon nedeniyle Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından camide incelemede bulunmak üzere o yıllarda 2 müfettiş görevlendirmiş ve sorumlular hakkında soruşturma açılmıştı.

Kozluk ilçesinde ibadete açık en büyük tarihi cami olan Hıdır Bey Cami'nin duvarlarını süsleyen Kufi yazı, güneş sembolü ve değişik motifleriyle geçmişten günümüze izler bırakıyor. Kozluk Kalesinin eteğinde tarihle bütünleşmiş şekilde duran camii, geniş ve düz kesme taşlardan örülü 8 kolon üzerine inşa edilirken bölge halkı için taşınmaz kültür varlıkları açısından önemli bir eser olarak biliniyor. Kozluklular, Osmanlı döneminden kalma 536 yıllık cami tarihi dokusuna uygun restore edilmesini istedi.