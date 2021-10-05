8 aylık İlay annesinin izinden gidiyor

2013 yılından beri babası ile birlikte Offroad yarışlarında yardımcı pilot olarak görev alan İlayda Hancı Korkut şimdide 8 aylık kızı İlay'ı yarışlara hazırlıyor. Türkiye'nin ilk ayan pilotlarından biri olan İlayda Hancı Korkut 18 yaşından bu güne kadar da direksiyon başında olduğunu belirterek; "Babam uzun yıllardır Türkiye ve Bölgesel Off Road yarışlarında yarışıyordu. 2013 yılından itibaren beri babamın yanında yardımcı pilot olarak görev aldım. Babamdan çok şey öğrendim. Öğrendiğim ve kazandığım tecrübeleri 2016 yılında 18 yaşını doldurur doldurmaz ehliyetimi alır almaz, 1 ay sonra da ilk yarışıma o zamanlar nişanlım olan eşim Batuhan'ın yardımcı pilotluğumu yaparak yarışlara katıldım. 2016 yılında ilk Off Road sporunun kadın pilotu idim" dedi.

KIZIMIN BU HAVAYI ŞİMDİDEN KOKLAMASINI İSTİYORUM

8 aylık kızım İlay'ın şimdiden bu havayı koklaması için yarışmalara getirdiğini belirten Korkut" Hamilelik ve doğum nedeniyle bir ara yarışmalara ara verdim. 2021 yılının birinci ve ikinci ayakları yarışmalarında yer alamadım. Karabük'te yapılan 3.ayak müsabakalarına diğer ayak müsabakalarına bir antrenman olsun diye katıldım. Kızım İlay dünyaya gelir gelmez onu yarışmalara götürdüm. Hatta 1 aylıkken bile pistlerdeydim. Şimdiden o havayı kokluyor. Motorun sesi ona ninni gibi geliyor. Aracı görür görmez heyecanlanıyor. Gelecek zamanlarda kızımda benim gibi pistlerde yer alacak. Şimdiden bu havayı koklayarak yarışmalara hazırlıyoruz. Bende bu şekilde babamın yanında bu havayı kokladım ve 18 yaşında Türkiye'nin ilk bayan Off Road pilotu oldum. Şimdi sıra kızımda, onu hazırlıyoruz.8 aylıkken ilk kez annesini pistlerde yarışırken gördü ve çok heyecanlandı"

BU SPOR DALINDA HER GEÇEN GÜN BAYAN SPORCULARIN SAYISI ARTIYOR

Türkiye de son zamanlarda güzel şeylerin yaşandığını belirten Korkut" İlk defa bir bayan pilota sponsor olan sponsor firmam sayesinde bir ilke imza attık. Kendilerine çok teşekkür ederim. Bana sponsor olan firmam sayesinde Offroad ve diğer otomobil spor müsabakalarında bayan yarışmacı arkadaşlarımızın sayısı gün geçtikçe arttı. Şimdide diğer firmalar bayan arkadaşlara sponsor oluyor. Bu sayede otomobil sporlarında kadınlarımızı daha çok görülmeye başlandı. Bu hem bayanlar için hem de Türkiye'nin imajı için güzel bir olay. Türkiye kadınına değer veren nadir ülkelerden biridir. Türk kadını her zaman her alanda görmek mümkündür. Türkiye'yi Dünya'da kadınlarını eziyor imajı yaratanlara tavsiyem, gelsinler bizleri izlesinler"

5 yıldır İlayda Hancı Korkut, eşi Batuhan Korkut ile yarışmalara katılıyor. Korkut'un hedefi ise Avrupa Offroad müsabakalarında Türk kadının ismini duyurmak.