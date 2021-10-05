Afganistanlı Küçük İlyas takılan biyonik kulakla annesini ilk kez duydu

Afganistan'da yaşayan Seyid Şuayip ve Parisa çiftinin 2 yaşındaki çocukları İlyas Hussaını, işitme kaybı ve konuşamama şikayetiyle Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesine başvurdu. Hastanede doktorlar tarafından çocuğa yapılan tetkiklerde iki taraflı çok ileri derece sensorinöral işitme kaybı olduğu anlaşıldı. Tetkiklerin ardından küçük İlyas'ın öncelikle sol kulağına başarılı bir operasyonla biyonik kulak (Koklear İmplant) yerleştirildi. Bir ay sonra cihazın aktifleştirilmesiyle hasta işitme duyusuna kavuştu. Hastanın iki teyzesinin de benzer operasyonlar Afganistan'da gerçekleştirilemediğinden dolayı hayatlarını işitme ve konuşma engelli şekilde devam ettiği öğrenildi.

TÜRK DOKTORLARI SAYESİNDE OĞLUM SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Oğlunun ameliyatının çok iyi geçtiğin, belirten baba Seyid Şuayip; "Oğlumun ameliyatı çok iyi geçti. İnsanın oğlunun duymaması çok kötü bir şeydir. Doğuştan sesini duyamadık. Türk doktorları sayesinde doğuştan sesimizi duyamayan bize tepki veremeyen oğlum şimdi sağlığına kavuştu. Çok mutluyuz." dedi.

"OĞLUM BENİ İLK KEZ DUYDU, ÇOK MUTLUYUM"

Oğlunun sağlığına kavuşmasından çok mutlu olduğunu ifade eden anne Parisa ise, "İlyas doğuştan duyma ve konuşma zorluğu yaşıyordu. Geceleri sürekli ağlıyordu. Söylediklerimizi anlamıyordu. Çok zorluklar çektik. Afganistan'da olsaydık İlyas ameliyat olamayacak teyzeleri gibi işitme ve konuşma engelli hayatını sürdürecekti. Doktorların ilgisinden çok memnun kaldık. Biz yabancı olmamıza rağmen Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi doktorları, hemşireleri ve idare yönetimi bizi çok iyi karşıladılar. Oğlumun sağlığına kavuşmasını sağladılar. Oğlum beni ilk kez duydu. Şükürler olsun. O kadar çok mutlu oldum ki anlatamam. Allah onlardan razı olsun." şeklinde konuştu.

"SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE TABURCU ETTİK"

Küçük hastaya biyonik kulak ameliyatı gerçekleştiren KBB uzmanları Prof. Dr. Abdülcemal Ümit Işık ve Doç. Dr. Selçuk Arslan ise açıklamalarında; "Küçük hastamız duyamama ve konuşamama sorunuyla bize geldi. Yaptığımız tetkikler sonrası biyonik kulak ameliyatı ile duymasını sağladık. Cihazın 1 ay sonra aktifleşmesiyle duyma özelliğine kavuştu. Şimdi ise çok sağlıklı bir şekilde hastamızı taburcu ettik." ifadelerine yer verildi.

Prof. Dr. Işık, "Biyonik kulak, işitme cihazlarından fayda görmeyen ileri veya çok ileri düzeyde işitme kayıplarının tedavisinde kullanılan ve ameliyatla yerleştirilen bir cihaz olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Işık, "Cihaz, ameliyatla yerleştirilen ve işitme sinirini uyaran bir iç parça ve dış ortamdaki sesleri alıp iç parçaya ileten bir dış parça olmak üzere 2 bölümden oluşur. Cihazın ameliyattan 1 ay sonra aktifleştirilmesiyle hasta duymaya başlar. İşitme cihazından artık fayda göremeyecek düzeye gelmiş yetişkin hastalarda da biyonik kulak tek tedavi seçeneğidir. Biyonik kulak uygulaması, özellikle doğuştan işitme kaybı olan çocukların tedavisinde büyük bir öneme sahiptir. Uygun aday olduğuna karar verilen işitme kayıplı çocuklarda bu cihazla işitme sağlanabilmekte, normal konuşma ve dil gelişimi, duygusal, zihinsel ve sosyal gelişim düzeyi yakalanabilmektedir. Bu sayede işitebilen çocuklar konuşma yetisini de kazanabilmekte, normal okullarda eğitimlerine ve sosyal alanlardan geri kalmadan hayatlarına devam edebilmektedirler. KTÜ Farabi Hastanesi KBB Bölümü, işitme kaybı olan hastaların tedavisinde referans merkez konumundadır. Klinikte tüm odyolojik testler yapılmakta ve biyonik kulak adaylarına yurt içi ve yurt dışından gelen hastalara bu ameliyat başarıyla uygulanabilmektedir." dedi.