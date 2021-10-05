Aleyna Ağgül dosyasına gizlilik kararı

Iğdır'da 30 Eylül sabahı 18 yaşında ölü bulunan ve intihar ettiği ileri sürülen Aleyna Ağgül ile ilgili ailenin itirazına Doğubayazıt Başsavcılığı itiraz etti.

Aleyna Ağgül'ün ailesi, Aleyna'nın ölmeden önce bıraktığı notta işaret ettiği 42 yaşındaki Gökhan Argın hakkında herhangi bir tutuklama olmamasına tepki göstermiş, tutuklanmasını talep etmişti. Aleyna ile ilişkisi olduğunu itiraf eden Argın hakkında, Ağgül'ün ailesi avukatları tutuklama talebinde bulundu. Ancak itiraz, Doğubayazıt Başsavcılığı tarafından reddedildi.

SABAH'a konuşan Aleyna Ağgül'ün babası Kemal Ağgül; "Nasıl böyle bir karar çıkar anlamıyorum. Her şey ortada. Bu insanlar hala elini kolunu sallayarak dolaşıyor. Anlayamıyoruz" dedi.

Dosyaya ise gizlilik kararı konuldu.

Öte yandan Iğdır Barosu; yaptığı basın açıklamasında konu ile alakalı olarak Aile Bakanlığı'nın da davaya müdahil olacağını duyurmuştu.