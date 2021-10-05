‘Altını tavan arasına sakla’ dedi, çilingirle gelip soydu

ADANA
'DA yaşayan Güllü P. (33), yeni evli komşusu Zeynep Ö.'ye (23), "Altınların çalınır, tavan arasına sakla" diye tavsiyede bulundu. Genç kadın da 71 bin lira değerindeki ziynet eşyasını yatak odasının asma tavanına sakladı. Yeni gelin alış-veriş için evden çıktığı sırada "Kapıda kaldım" diyerek çilingir çağıran Güllü P., komşusunun evinin kapısını kendi eviymiş gibi açtırıp, altınları çaldı. Altınları kuyumcuya bozdurarak paraya çeviren Güllü P., iki bilezik alıp kalanını bankaya yatırdı. Kamera kayıtlarından yakalanan zanlı, ev hapsine çarptırıldı.