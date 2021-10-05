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Giriş Tarihi: 5.10.2021

‘Altını tavan arasına sakla’ dedi, çilingirle gelip soydu

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
‘Altını tavan arasına sakla’ dedi, çilingirle gelip soydu
ADANA'DA yaşayan Güllü P. (33), yeni evli komşusu Zeynep Ö.'ye (23), "Altınların çalınır, tavan arasına sakla" diye tavsiyede bulundu. Genç kadın da 71 bin lira değerindeki ziynet eşyasını yatak odasının asma tavanına sakladı. Yeni gelin alış-veriş için evden çıktığı sırada "Kapıda kaldım" diyerek çilingir çağıran Güllü P., komşusunun evinin kapısını kendi eviymiş gibi açtırıp, altınları çaldı. Altınları kuyumcuya bozdurarak paraya çeviren Güllü P., iki bilezik alıp kalanını bankaya yatırdı. Kamera kayıtlarından yakalanan zanlı, ev hapsine çarptırıldı.
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‘Altını tavan arasına sakla’ dedi, çilingirle gelip soydu
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