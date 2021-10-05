Ankara merkezli 3 ildeki uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı





Operasyon kapsamında yapılan arama çalışmalarında 210 milyon lira değerinde 71 kilo 634 gram kokain, 1 balistik yelek, 3 av tüfeği, 1 tabanca, tabancaya ait 3 şarjör, 1 sahte diplomat kimliği, 31 bin 50 dolar, 52 bin 250 TL, 3 milyon 409 bin lira değerinde çek ve senet ele geçirildi.