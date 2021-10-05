Ardahan’a mevsimin ilk karı düştü

Ardahan kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı.

Akşam saatlerinde başlayan sağanak gecenin ilerleyen saatlerinde yerini karla karışık yağmur ve kara bıraktı.

Cadde ve sokaklarda park halindeki araçların üstü karla kaplandı.

GÖLE İLÇE MERKEZİNE KAR YAĞDI



Ardahan'ın Göle ilçesine mevsimin ilk karı akşam saatlerinde yağdı.



Hava sıcaklığının eksi 3 dereceye kadar düştüğü Ardahan'ın Göle ilçe merkezine mevsimin ilk karı yağdı. Akşam 21.30 sıralarında bir anda başlayan kar yağışı vatandaşlar tarafından heyecan heyecanla karşılandı. Kar yağışı ile birlikte ilçe beyaza büründü.