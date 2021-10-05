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Giriş Tarihi: 6.10.2021 01:13 Son Güncelleme: 6.10.2021 01:16

Ardahan'a mevsimin ilk karı düştü

AA
Ardahan’a mevsimin ilk karı düştü

Ardahan kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı. Cadde ve sokaklarda park halindeki araçların üstü karla kaplandı. Kar yağışı, Göle ilçe merkezinde de etkili oldu

Ardahan kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı.

Akşam saatlerinde başlayan sağanak gecenin ilerleyen saatlerinde yerini karla karışık yağmur ve kara bıraktı.

Cadde ve sokaklarda park halindeki araçların üstü karla kaplandı.

GÖLE İLÇE MERKEZİNE KAR YAĞDI

Ardahan'ın Göle ilçesine mevsimin ilk karı akşam saatlerinde yağdı.

Hava sıcaklığının eksi 3 dereceye kadar düştüğü Ardahan'ın Göle ilçe merkezine mevsimin ilk karı yağdı. Akşam 21.30 sıralarında bir anda başlayan kar yağışı vatandaşlar tarafından heyecan heyecanla karşılandı. Kar yağışı ile birlikte ilçe beyaza büründü.

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Ardahan'a mevsimin ilk karı düştü
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