Aydın’da kan donduran olay! Sokak ortasında başından vurularak öldürüldü

Aydın'ın Didim ilçesinde kan donduran bir olay meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nden silah sesi geldiğini duyan ve olay yerinden 2 kişinin kaçtığını görenler, 112 Acil Sağlık ve Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.
BAŞINDAN VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ
Sağlık ekiplerinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlediği kişinin Abdülkadir G. (35) olduğu tespit edildi. Abdulkadir G.'nin başından vurularak öldürüldüğü belirlendi.
FAİLLERİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Bölgedeki incelemede 4 boş kovan bulundu. Ceset, Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.