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Giriş Tarihi: 6.10.2021 01:32

Aydın'da kan donduran olay! Sokak ortasında başından vurularak öldürüldü

AA
Aydın’da kan donduran olay! Sokak ortasında başından vurularak öldürüldü

Aydın'ın Didim ilçesinde Abdülkadir G. (35), sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayıp, başından vurularak öldürüldü. Polis, faillerin yakalanması için çalışma başlattı.

Aydın'ın Didim ilçesinde kan donduran bir olay meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nden silah sesi geldiğini duyan ve olay yerinden 2 kişinin kaçtığını görenler, 112 Acil Sağlık ve Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

BAŞINDAN VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Sağlık ekiplerinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlediği kişinin Abdülkadir G. (35) olduğu tespit edildi. Abdulkadir G.'nin başından vurularak öldürüldüğü belirlendi.

FAİLLERİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Bölgedeki incelemede 4 boş kovan bulundu. Ceset, Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, faillerin yakalanması için çalışma başlattı.

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Aydın'da kan donduran olay! Sokak ortasında başından vurularak öldürüldü
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