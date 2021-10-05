Aydın’da kan donduran olay! Sokak ortasında başından vurularak öldürüldü

Aydın'ın Didim ilçesinde kan donduran bir olay meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nden silah sesi geldiğini duyan ve olay yerinden 2 kişinin kaçtığını görenler, 112 Acil Sağlık ve Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.